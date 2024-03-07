Важное 07 марта 2024, 10:13 Социальные пенсии в России вырастут на 7,5% с 1 апреля РИА «Новости»

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Кабмин с 1 апреля повысит социальные пенсии в России на 7,5%. Сообщение появилось в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что размер индексации рассчитают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за 2023 год.

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В кабмине напомнили, что социальные пенсии получают те, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для получения страховых, а также люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

С 1 апреля на те же 7,5% увеличится размер государственного пенсионного обеспечения военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников Великой Отечественной войны и пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Решение правительства затронет свыше четырех миллионов человек. На его исполнение предусмотрели почти 37,5 миллиарда рублей из бюджета Соцфонда.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что те, кому не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов, могут частично докупить их. Например, в 2023 году 8,12 пенсионных балла можно было приобрести за 340 тысяч рублей.