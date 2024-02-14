Эксклюзив 14 февраля 2024, 20:21 Касается не всех машин. Какие импортные автомобили подорожают с 1 апреля Автоэксперт Кадаков: с 1 апреля подорожают машины, ввезенные из стран ЕАЭС РИА «Новости»

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Импортные автомобили подорожают с 1 апреля 2024 года, но это коснется далеко не всех поставляемых в Россию машин. Как и почему изменятся цены, объяснил «360» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Новость о скором росте цен на иностранные авто распространилась после того, как правительство уточнило порядок расчета платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза.

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«Налоги и сборы, не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами», — уточнили в Telegram-канале кабмина.

Корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. Новые правила вступят в силу с 1 апреля.

Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Параллельный импорт не умрет

В комментарии «360» Кадаков отметил, что речь не идет обо всех машинах, поставляемых по параллельному импорту.

У нас в обиходе под параллельным импортом подразумевают вообще все, что ввозят альтернативно. Это не так. Параллельный импорт — это когда юридические лица ввозят автомобили и здесь их потом реализуют третьим лицам. То есть они ввозят эти автомобили для бизнеса, для продажи. Вот это называется параллельным импортом — [ввоз] без разрешения правообладателя. Максим Кадаков автоэксперт

Сейчас в Россию нельзя ввозить по параллельному импорту китайские машины, уточнил автоэксперт. По его словам, сначала запрет касался только бензиновых автомобилей, теперь же под него подпали электромобили и гибриды.

Однако никто не запрещает альтернативно ввозить машины непосредственно на физических лиц, которые могут оформить их через свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, заметил Кадаков. Даже компании, торгующие автомобилями, могут сразу оформить машину на конкретное физлицо, обратил внимание главред журнала «За рулем».

«Можно ввезти любой автомобиль. И конечно, не запрещен параллельный импорт BMW, Mercedes, Toyota и так далее. Сам по себе параллельный импорт не умрет», — заверил собеседник «360».

IMAGO / Michael Bihlmayer / Global Look Press

Цифровой контроль

По словам автоэксперта, сейчас действует указание взять под цифровой контроль весь оборот товаров внутри ЕАЭС. В первую очередь это касается автомобилей.

Цель такая — установить полную прослеживаемость движения товаров. Зачем это сделано? В некоторых соседних странах <…> ввозят автомобили с занижением инвойсовой стоимости: Toyota по 15 тысяч долларов, Land Cruiser по 20 тысяч, и с них платят низкую таможенную пошлину. А теперь хотят прослеживать полностью историю товара в цифровом виде. Максим Кадаков

Если машину ввезли с заниженной относительно российского уровня таможенной стоимостью, пояснил Кадаков, ее обладателя могут попросить доплатить все, что нужно.

Главный редактор журнала «За рулем» уточнил, что основной альтернативный поток в ЕАЭС приходится на Казахстан и Киргизию — примерно по 6-8% от общего ввоза новых машин в Россию. Еще 2% поступает из Белоруссии.

«Если машина ввозилась для оборота на территории Казахстана, например, или Киргизии — пусть она там и остается. Но если ее перепродают потом в Россию, на российского собственника — хочешь пользоваться, пожалуйста, доплати», — указал собеседник «360».

РИА «Новости»

Если ввозить автомобили с уплатой всех таможенных пошлин и полного размера утильсбора, то теряется смысл альтернативной поставки, отметил Кадаков. В зависимости от стоимости машины, пути ввоза и аппетитов продавцов подорожание может составить 20-30%.

«Но это касается не всех автомобилей — именно машин, которые ввозят альтернативными, параллельными путями», — объяснил автоэксперт.

Кадаков добавил, что в 2023 году в среднем от месяца к месяцу доля таких автомобилей составляла 6-12% от общего объема поставок новых машин.

«В этом году, если бы не было этой апрельской истории, которая еще неизвестно, как будет развиваться, было бы 5-6% от общего объема ввоза автомобиля. То есть это такая небольшая история», — резюмировал он.