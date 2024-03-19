Общество 19 марта 2024, 17:48 Автоюрист Воропаев: изменение условий сдачи экзамена для получения водительских прав коснется трех групп населения

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Автоюрист Лев Воропаев прокомментировал сообщение о том, что с начала апреля в России изменятся условия сдачи экзамена для получения водительских прав. По его словам, эти правила коснутся трех групп населения, передала «Вечерняя Москва».

Речь идет о гражданах, которые были привлечены к ответственности и лишены прав вождения. Нововведения повлияют также на группу людей, которые уклоняются от постановки на учет в военкомате. Их лишат возможности получить водительское удостоверение.

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Еще одна группа — это иностранные граждане. Те, кто получил гражданство России до 1 апреля, смогут заменить национальное удостоверение на удостоверение РФ. Всех тех, кто сделал это после 1 апреля, правило не коснется.