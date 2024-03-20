Общество 20 марта 2024, 23:32 Можно чаще ошибаться. Как изменят экзамен на получение водительских прав Глава автошколы Кузовкин: срок сдачи экзамена на права увеличат из-за очередей РИА «Новости»

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С апреля 2024 года будущих автомобилистов ждет ряд изменений при сдаче экзаменов на права. Требования к водителям ужесточат, но сам экзамен по вождению станет проще. Изменения предполагают возможность допустить больше несущественных ошибок. Подробно о нововведениях — в материале «360».

Как изменится сдача экзамена в ГИБДД с 1 апреля

С 1 апреля вступит в силу новый регламент МВД по сдаче практического экзамена и поправки в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

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Что изменится:

— правила сдачи практического экзамена упростят;

— срок пересдачи экзамена увеличится;

— уклонистов до экзаменов не допустят;

— замену иностранных прав скорректируют;

— некоторые водительские удостоверения станут недействительными;

— расширится список документов для экзамена на вождение;

— учеников «серых» автошкол к экзамену могут не допустить;

РИА «Новости»

Что поменяется для будущих водителей

После трех неудачных экзаменационных попыток следующая пересдача состоится только через полгода вместо трех месяцев. При этом новую попытку должны назначить не позднее девяти месяцев со дня последнего экзамена.

В ГИБДД объяснили, что некоторые кандидаты в водители использовали пересдачи как возможность «потренироваться». Теперь им придется использовать время до следующей пересдачи для более ответственной подготовки.

Сейчас во время экзамена по вождению для его успешной сдачи нужно получить менее пяти штрафных баллов. С 1 апреля их число увеличат до семи.

Грубые ошибки при сдаче экзамена:

— создал помеху пешеходам или транспорту;

— выехал на полосу встречного движения или трамвайные пути;

— нарушение правил обгона, разворота, поворота, движения задним ходом и пересечения железнодорожных переездов;

— превысил разрешенную максимальную скорость движения;

— использовал телефон за рулем;

— пересек стоп-линию;

— не выполнил требования знаков приоритета;

— двигался на запрещающий сигнал светофора или регулировщика;

— двигался без ремня безопасности;

РИА «Новости»

Что поменяется для автошкол

С 1 апреля автошколы смогут обучать водителей только при наличии заключения о соответствии учебно-материальной базы, согласно установленным требованиям. Речь идет о необходимом оборудовании, тренажерах, площадке и классах.

Если у образовательного учреждения нет такого документа, оно не сможет получить лицензию на ведение образовательной деятельности или продлить уже действующую. Учеников таких школ не допустят к сдаче экзамена в ГИБДД.

РИА «Новости»

Плюсы и минусы нововведений

Увеличение сроков сдачи экзамена — не лучшее решение для кандидатов в водители, рассказал «360» директор автошколы «Рэдавто» Вадим Кузовкин.

«Во-первых, спустя три неудачные попытки он уходит на шесть месяцев перерыва. Соответственно, он уже вообще забудет, как водить. Ему придется еще раз, можно сказать, полностью обучаться вождению», — отметил эксперт.

Что касается категории «А», то после трех неудачных попыток сдачи экзамена кандида рискует попасть на пересдачу в зимний период. В это время экзаменов особо нет, отметил специалист.

«По поводу штрафных баллов — их увеличили. <…> То есть в экзаменационном листе появилось больше моментов, где можно конкретно поставить какие-то баллы. Это, конечно, плюс для кандидата, Он будет понимать, что он нарушил», — подчеркнул Кузовкин.

РИА «Новости»

То есть то, что прописали конкретные ошибки — это хорошо. А дополнительные два балла особой роли не сыграют, заключил эксперт.

У кандидата, которому назначат пересдачу через полгода, «сгорает» теория. Через шесть месяцев он должен будет сдать ее заново. Это тоже плюс, считает Кузовкин.

«Потому что он ее будет помнить», — объяснил эксперт.

Указанные изменения сыграют на руку инспекторам ГИБДД, так как сейчас очень много кандидатов, которые проваливают экзамены и приходят на пересдачу каждый месяц. Из-за этого образовывается очередь.

«Соответственно, сейчас очередь не будет образовываться первые шесть месяцев. А потом все равно очередь останется. Поэтому мы пока не понимаем, к чему это приведет. Ну, время покажет», — заключил специалист.

РИА «Новости»

Кого не допустят к экзаменам

С 1 апреля не разрешат сдавать экзамен или выдавать удостоверение лицам, лишенным водительских прав, пойманным в нетрезвом виде, лишенным права заниматься связанной с управлением авто деятельностью, а также тем, кто не выполнил условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения.

Какие ВУ перестанут действовать

Некоторым автомобилистам придется пересдавать на права, чтобы их удостоверения остались в силе. Недействительными начнут считать зарубежные национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года с даты получения иностранцем вида на жительство или паспорта России. Также речь идет об иностранных правах, выданных россиянам за границей.

Для получения удостоверения российского образца придется пересдать только теоретическую часть экзамена. Если этого не сделать, при встрече с инспектором ГИБДД будет считаться, что у водителя вообще нет прав. За это последует штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.