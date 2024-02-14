Общество 14 февраля 2024, 13:54 Регионы по-разному относились к «наливайкам» в жилых домах Народный фронт: не все регионы России ждали закон о «наливайках» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Закон о праве регионов ограничивать работу точек продажи разливного алкоголя вступит в силу в апреле. Власти одних субъектов игнорировали жалобы жителей, других — ждали нововведение, заявила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Ее процитировала пресс-служба движения.

«Наш анализ показывает, что в регионах очень по-разному относятся к наличию так называемых наливаек в жилых домах. Кто-то ждал расширение своих полномочий для решения данного вопроса, а кто-то просто не обращал внимания на жалобы жильцов таких домов. Поэтому и реализация будет идти по-разному», — сказала она.

Реклама

Позднякова отметила, что аналитики отследят исполнение закона. После его вступления в силу власти начнут вносить изменения в региональные акты.

Руководитель департамента правовой экспертизы и законопроектной деятельности исполкома «Народного фронта» Роман Чикун сообщил, что россияне жаловались на работу «наливаек» в многоквартирных домах и нарушение общественного порядка. По его словам, подписанный президентом закон ужесточит регулирование работы точек продажи алкоголя. Региональные власти смогут определять их удаленность от домов и режим работы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил «360», что борьба с наливайками не ограничится последним законом. Депутаты уже обсудили с участниками рынка будущие меры.