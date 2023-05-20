Мир 20 мая 2023, 00:12 Невысокие отношения. Оппозиция Грузии выступила против авиасообщения с Россией Востоковед Тарасов предположил, что Россия и Грузия восстановят дипломатические отношения Sergei Marchenko / Unsplash

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Днем 19 мая в Грузии приземлился первый за четыре года самолет из России. Это стало возможным благодаря указу президента Владимира Путина, отменившего запрет на авиасообщение между двумя странами. Лайнер в столице республики встретила толпа протестующих. Представители местной оппозиции выступили против нормализации отношений с РФ. Что происходило в грузинской столице и кто заинтересован в ухудшении отношений — в материале «360».

Грузия стала ближе

Днем 10 мая президент Владимир Путин подписал несколько документов, касающихся двусторонних отношений с Грузией. Первым указом глава государства прекратил действие визового режима — граждане соседней республики получили возможность пребывать в Россию по внутренним паспортам. Второй указ отменил запрет на полеты отечественных компаний в Грузию — эта мера действовала с 2019 года.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отмену визового режима и возобновление авиасообщения решением «гуманитарного характера». По его словам, власти Грузии негативно и сдержанно отреагировали на происходящее.

Реакция на решение

В то же время в министерстве экономики республики заявили, что после начала полетов страна сможет заработать от 300 до 400 миллионов долларов в сфере туризма в течение года.

В тот же день представители оппозиции Грузии устроили митинг возле здания МИД страны. Они выступили против сближения двух государств и раскритиковали отмену визового режима. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал грузинские власти не пускать российские самолеты, если страна планирует стать членом ЕС.

Pixabay

В Грузию будут летать самолеты российских «Азимута» и Red Wings, а в Россию — компания Georgian Airways. Ее представители отреагировали на протесты грузинской оппозиции.

«Видно невооруженным глазом, что позади данной кампании стоят силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа», — подчеркнул перевозчик.

Беспорядки в аэропорту Тбилиси

Лайнер «Азимута» приземлился в воздушной гавани столицы Грузии днем 19 мая. В аэропорту подготовились — закрыли залы ожидания, а также выставили полицейских. Как оказалось, не зря. Вскоре там появились представители оппозиционной партии «Дроа» («Время»). Они растянули плакаты с оскорбительными надписями и выкрикивали оскорбления в адрес пассажиров.

Twitter / Twitter

Самые радикально настроенные оппозиционеры попытались прорвать колонну из правоохранителей. Полицейские справились с натиском протестантов и не пустили их в терминал. Зато там уже находились местные журналисты. Они попытались спровоцировать прибывших в Тбилиси россиян и грузин, задавая неудобные вопросы. В остальном все прошло более-менее спокойно.

Акцию протеста в Грузии проплатили

Происходящее в течение последних нескольких дней имеет как внутренних, так и внешних спонсоров, рассказал «360» востоковед Станислав Тарасов. Он напомнил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выступала против России.

Те, кто выходил на митинги против отмены визового режима, преследовали свои цели.

«Они пытались продемонстрировать, что Грузия не стала полностью пророссийской, хотя Грузия в последнее время ведет себя очень позитивно, развивает товарооборот <…> Это не значит, что Грузия стала пророссийской <…> Там отлично понимают ход развития событий и видят перспективу. Уже потеряли в августе 2008 года Абхазию и Южную Осетию, а так они могут потерять [больше]», — отметил собеседник «360».

По его словам, возобновление авиасообщения стало «психологическим шоком» для жителей страны. Теперь удобно летать станет не только в Грузию, но и в другие государства, потому что республика станет транзитной страной.

«Акция состоялась, деньги получены, операция проплачена — ну и все, на этом все закончено. В Госдуме открыто рассуждают о восстановлении дипломатических отношений — вот и все, это будет кульминация. В нынешней ситуации это вообще прорыв. Для россиян визы не вводили, грузины могут летать без виз, как в советское время», — добавил Тарасов.

Ранее представители США предупредили грузинские компании о возможности введения санкций против них. Это может случиться, если специалисты станут обслуживать российские самолеты.