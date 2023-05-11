Мир 11 мая 2023, 21:46 США пригрозили санкциями работающим в аэропортах Грузии компаниям Госдеп США предупредил о возможных санкциях против работающих в аэропортах Грузии компаний Pxhere

Читать 360tv в

Работающие в аэропортах Грузии компании могут попасть под санкции со стороны США, если будут обслуживать российские самолеты. С таким заявление выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, сообщил ТАСС.

«Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, мы, конечно, были бы обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах могу оказаться под угрозой санкций, если будут обслуживать воздушные суда, являющиеся объектами экспортно-импортного контроля», — сказал Пател в ходе брифинга.

Реклама

Он добавил, что это должно вызывать большую обеспокоенность среди работающих в аэропортах Грузии компаний, если прямые рейсы возобновятся.

В Евросоюзе Грузии рекомендовали отказаться пускать на свою территорию российские самолеты и поддержать санкции ЕС, если страна рассчитывает вступить в объединение. Представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано напомнил, что ЕС и США запретили лицензионное обслуживание самолетов, которыми продолжили пользоваться отечественные авиакомпании.