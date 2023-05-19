Мир 19 мая 2023, 13:29 «Вам здесь не рады». Как первый авиарейс из Москвы встретили в Грузии Зал ожидания закрыли в аэропорту Тбилиси к прилету первого самолета из России «ВКонтакте»

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В Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта имени Шота Руставели на фоне прибытия в Грузию первого за четыре года прямого авиарейса из России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Местная полиция оцепила здание аэрогавани, в зал ожидания людей не пускали без объяснения причин. Пассажиров рейса авиакомпании «Азимут» встречали плакатами «Вам здесь не рады» и нецензурной бранью.

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В аэропорту из-за прибытия российского самолета протестную акцию устроили представители опозиционой партии «Дроа». К месту назначения они прибыли автоколонной из центра Тбилиси. Оппозиционеры прикрепили на окна машин флаги Евросоюза и Украины, сообщило РИА «Новости».

Первый за четыре года российский самолет авиакомпании «Азимут» ранее вылетел из Внуково в Грузию. На борту, помимо туристов, находилась грузинская делегация во главе с председателем общественной организации «Солидарность во имя мира» Мерабом Чикашвили.

Между тем Агентство гражданской авиации Грузии выдало российскому перевозчику Red Wings разрешение на полеты. Самолеты будут летать из Москвы в Кутаиси и из Сочи в Тбилиси.