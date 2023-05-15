Мир 15 мая 2023, 15:11 Власти Грузии рассказали, сколько заработает страна после возобновления авиасообщения с Россией Минэкономики Грузии: страна получит до $400 млн в год после возобновления полетов в Россию Unsplash

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После возобновления авиасообщения с Россией Грузия сможет ежегодно зарабатывать от 300 до 400 миллионов долларов в сфере туризма, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Таким прогнозом он поделился по окончании заседания правительства 15 мая, сообщил ТАСС.

«В сфере туризма мы ожидаем эффекта примерно от 300 до 400 миллионов долларов в течение одного года после того, как будут восстановлены полеты (с Россией — прим. ред.)», — отметил Давиташвили на брифинге.

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Днем 10 мая президент Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией. Норма вступила в силу 15 мая. Другим указом глава государства отменил запрет на авиаперелеты российских компаний в соседнюю республику. В последний раз отечественные самолеты приземлялись в Грузии в июне 2019 года.

После снятия ограничений российские туроператоры начали готовить предложения для пассажиров. Жителям страны предложат отдых в Батуми, Квариати, Гонио, Кобулети и Чакви. За недельное проживание в местных отелях придется заплатить не менее 11,7 тысячи рублей.