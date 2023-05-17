Транспорт 17 мая 2023, 11:49 Georgian Airways поставила на место устроивших травлю за полеты в Россию Georgian Airways призвала прекратить оскорбления из-за возобновления полетов в Россию

Читать 360tv в

Грузинская компания Georgian Airways призвала прекратить развернутую против нее «грязную травлю» из-за запуска прямых рейсов в Москву. Авиаперевозчик подчеркнул, что установление или снятие визового режима, прекращение или восстановление авиасообщения — прерогатива государства. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на специальное заявление Georgian Airways.

Перевозчик отметил, что авиакомпанию незаслуженно оскорбляют, используя неприемлемые эпитеты.

Реклама

«Видно невооруженным глазом, что позади данной кампании стоят силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа», — заявили в компании.

В авиакомпании добавили, что Georgian Airways — не политическая организация. Перевозчик всего лишь выполняет волю народа.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию 16 мая. Первый рейс из Тбилиси в Москву состоится 20 мая, летать национальный перевозчик будет семь дней в неделю.

Грузия также выдала разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов с 17 мая. Власти страны сделали это, несмотря на угрозы США о возможных санкциях и призывы Евросоюза разворачивать лайнеры из России.

Указ, снимающий запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, опубликовали 10 мая. Россия также отменила въездные визы. Власти Грузии быстро подсчитали, что после возобновления авиасообщения с Россией страна сможет ежегодно зарабатывать от 300 до 400 миллионов долларов в сфере туризма (более 23 миллиардов рублей).