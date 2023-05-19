19 мая 2023, 10:45
Red Wings дали разрешение на полеты в Грузию
Российской авиакомпании Red Wings выдали разрешение на полеты в Грузию
Агентство гражданской авиации Грузии выдало российскому перевозчику Red Wings разрешение на полеты из Москвы в Кутаиси и из Сочи в Тбилиси. Авиакомпания начнет выполнять полеты с июня. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, написал ТАСС.
«С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза», — сказано в сообщении.
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Агентство выдало разрешение 18 мая. Утром 19 мая из московского аэропорта Внуково вылетел первый за четыре года самолет в Грузию. Пассажиров доставят в Тбилиси, рейс выполняет компания «Азимут».
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией. Также летать между странами будет грузинская авиакомпания Georgian Airways.
Грузия
Авиация
Россия
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