Общество 11 мая 2023, 13:17 Отмену визового режима с Грузией назвали решением гуманитарного характера Дмитрий Песков: отмена визового режима с Грузией — решение гуманитарного характера РИА «Новости»

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Отмена визового режима между Россией и Грузией стала решением, которое, в первую очередь, носило гуманитарный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«В данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера», — отметил представитель Кремля.

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Песков добавил, что реакция из Тбилиси на решение президента России Владимира Путина отменить визовый режим была негативной и сдержанной. Пресс-секретарь главы государства посоветовал «не забегать далеко» в вопросе возобновления дипломатических отношений России и Грузии.

Визовый режим между двумя странами действовал с 2019 года. Путин подписал указ, согласно которому гражданам Грузии с 15 мая не нужны будут визы для въезда в Россию. Вторым указом президент разрешил прямые рейсы российских авиакомпаний в Грузию.

Политолог, директор Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему Путин решил отменить визовый режим. По его словам, президента подтолкнуло к этому корректное поведение Грузии в период спецоперации.