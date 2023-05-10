Мир 10 мая 2023, 21:48 Митинг против отмены виз с Россией начался в Грузии Оппозиция устроила митинг у здания МИД Грузии против отмены визового режима с Россией

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Представители оппозиции устроили акцию протеста против отмены визового режима с Россией и восстановления прямого авиасообщения с Москвой. Кадры митинга показали в прямом эфире местные телеканалы, сообщил ТАСС.

У здания МИД выстроились несколько десятков представителей оппозиции и гражданских активистов. Собравшиеся делятся высказываниями против шагов, направленных на сближение Грузии с Россией. А также они критикуют представителей власти, поддержавших отмену визового режима для граждан страны и запрета на осуществление прямых рейсов между Тбилиси и Москвой.

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Протестующие держат в руках различные плакаты и скандируют различные лозунги. Около здания МИД находятся правоохранители.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 15 мая граждане республики смогут въезжать на территорию РФ без виз.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала подобное решение провокацией. По ее словам, отмена визового режима неприемлема, пока российская сторона продолжает вести «агрессию на Украине».