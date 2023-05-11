Транспорт 11 мая 2023, 14:17 Евросоюз призвал Грузию разворачивать самолеты из России Евросоюз призвал Грузию соблюдать санкции против авиации России и не пускать самолеты РИА «Новости»

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Грузии следует отказаться пускать на свою территорию российские самолеты и поддержать санкции Евросоюза, если она рассчитывает в него вступить. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано. Его процитировал ТАСС.

Евросоюз, по его словам, принял к сведению решение России снять запрет на прямое авиасообщение. Стано напомнил, что ЕС и США запретили лицензионное обслуживание самолетов, которыми продолжили пользоваться отечественные авиакомпании.

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«ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты», — сказал он.

Спикер также посоветовал Грузии как претенденту на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз поддержать санкции, по которым некоторые европейские страны запретили своим авиакомпаниям устраивать рейсы в Россию.

В самой Грузии к снятию запрета и ослаблению визового режима отнеслись неоднозначно. RT сообщил, что президент Саломе Зурабишвили назвала это провокацией, а председатель правительства Шалва Папуашвили исключил введение санкций.