Мир 19 мая 2023, 15:24 Протестующие против авиасообщения с Россией попытались прорвать кордон в аэропорту Тбилиси Оппозиция устроила беспорядки в аэропорту Тбилиси после приземления самолета из России Twitter

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Грузинские оппозиционеры устроили акцию протеста в аэропорту Тбилиси и попытались прорваться через полицейское оцепление. Беспорядки устроили из-за приземления первого за четыре года самолета из России, сообщило РИА «Новости».

Около часа назад в столице Грузии приземлился самолет российской компании «Азимут». Местные журналисты завалили прибывших туристов провокационными вопросами, полицейские попытались обеспечить порядок и выставили кордон.

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Его чуть не прорвали сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время»). Они выступают против авиасообщения с Россией, а из-за первого за четыре года самолета из РФ устроили беспорядки. Демонстранты захотели попасть в терминал, но стражи правопорядка не пустили их.

Лайнер вылетел из аэропорта Внуково утром 19 мая. По словам пассажиров, возобновление прямого сообщения с Грузией очень удобно, ведь теперь не придется делать несколько пересадок. Однако уже в Тбилиси людей встретили нецензурной бранью и плакатами с надписями «Вам здесь не рады». В воздушной гавани даже закрыли зал ожидания.