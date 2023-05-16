Путешествия 16 мая 2023, 16:01 Грузинская Georgian Airways получила разрешение на полеты в Москву Авиакомпании Georgian Airways запустит полеты в Москву с 20 мая РИА «Новости»

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации республики.

Уточняется, что первый рейс из Тбилиси в Москву состоится 20 мая. Летать в российскую столицу национальный перевозчик Грузии будет с частотой семь раз в неделю.

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Ранее Грузия выдала разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полетов из России в республику. По данным перевозчика, первый рейс запланирован на 19 мая, далее они будут выполняться ежедневно. Билеты на первый уже почти раскуплены, их стоимость начинается от 28,5 тысячи рублей.

Указ, снимающий запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, подписал президент Владимир Путин. Кроме того, Россия отменила въездные визы для граждан республики.

Власти Грузии уже подсчитали прибыль, которую принесет возобновление авиасообщения с Россией. По предварительным оценкам, республика сможет ежегодно зарабатывать от 300 до 400 миллионов долларов.