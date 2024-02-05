Мир 05 февраля 2024, 10:45 Страх Америки. Названа истинная причина визита Нуланд в Киев AT: Нуланд приехала на Украину из-за угрозы военного переворота Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/globallookpress

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Заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд отправили в Киев, чтобы не допустить военного переворота на Украине. Как написало издание Asia Times, были серьезные опасения, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный развернет армию и использует ее для преследования президента республики Владимира Зеленского.

«Нуланд была в Киеве, чтобы поговорить больше с Залужным, чем с Зеленским», — передало издание.

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При этом официальных заявлений о каких-либо встречах нет. Авторы материала предположили, что работа Нуланд заключалась в том, чтобы успокоить Залужного и мотивировать его «к хорошему поведению».

Соединенные Штаты ничего не говорили «о смене военной охраны в Киеве». Белый дом назвал его «внутренним украинским» вопросом. Но очевидно, сообщало СМИ, что США манипулировали внутренней политикой Украины еще до 2014 года.

«Нуланд была той искрой, которая позволила добиться того, чего хотел Вашингтон», — указали авторы статьи.

Сейчас ситуация в украинской армии значительно ухудшилась. Американцы взялись за Залужного, ведь кто-то должен взять на себя провал контрнаступления и траты миллиардов долларов.

Виктория Нуланд прибыла на Украину 31 января. В Киеве американский политик завила, что ее страна отправила Вооруженным силам Украины дальнобойные боеприпасы, в том числе управляемые высокоточные авиабомбы. Но политологи уверены, что истинной причиной визита Нуланд стал конфликт Зеленского с главнокомандующим Залужным.

Более того, спонтанная поездка заместителя госсекретаря США говорит, что Америка сворачивает свой проект на Украине. Такое предположение сделал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он также считает, что в Госдепе будут перемены.