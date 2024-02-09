Мир 09 февраля 2024, 20:21 Протесты из-за отставки Залужного начались в Киеве Украинцы на акции протеста в Киеве потребовали вернуть Залужного РИА «Новости»

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Протестующие в Киеве вышли на акцию с требованием восстановить в должности экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщил телепроект «Говорит большой Львов».

На место митинга прибыли полицейские. Судя по фото, опубликованным в СМИ, участниками акции стали несколько десятков человек.

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«В Киеве на Майдане проходит акция протеста „Верните Залужного“», — написали авторы материала.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об отставке главкома ВСУ. Его должность занял Александр Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками.

Американские журналисты заявили, что новый главнокомандующий имеет неоднозначную репутацию. Военные не любят его за то, что тот подвергает подчиненных опасности в зоне боевых действий. Сырский известен тем, что бросил бойцов в «мясорубку» в Артемовске, за что получил прозвища Генерал 200 и «мясник».