Мир 09 февраля 2024, 13:25 Залужный отказался уйти из армии и уехать в Великобританию WP: экс-главком ВСУ Залужный отказался стать послом Украины в Великобритании Yuliia Ovsiannikova via www.imag/www.imago-images.de/globallookpress

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не согласился занять пост посла Украины в Великобритании, так как эта должность является гражданской. Об этом сообщила газета Washington Post.

По информации издания, Залужный не согласился с предложением и отказался ехать в Великобританию.

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«Залужный — кадровый военный, он не может уйти из армии, пока Украина находится в военном положении», — отметил собеседник газеты.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко предположил, что Залужный погибнет как политик, если уедет из страны. Парламентарий добавил, что на Украине бывший главком имеет большие шансы на построение собственной политической карьеры. По мнению Шевченко, должность посла в Великобритании будет означать для Залужного «политическую пенсию».

В Верховной раде заявили, что украинская пресса уже начала вести информационную кампанию против бывшего главнокомандующего.