Мир 05 февраля 2024, 18:35 Залужный согласился на должность посла в Великобритании Депутат Шевченко: Залужный согласился уехать послом в Великобританию Pxhere

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился уйти в отставку и отправиться в Великобританию в качестве посла. Об этом сообщил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву в его YouTube-канале.

Парламентарий назвал должность посла «политической пенсией».

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«Назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине. Поэтому я разочарую фанатов Залужного», — подчеркнул Шевченко.

По его словам, если Залужный все же решится уехать послом в Соединенное Королевство, то как политика его больше не будет. Однако если главком останется на Украине и начнет строить собственную политическую карьеру, то у него «очень большие шансы», считает депутат.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что властям Украины стоит прекратить внутреннюю борьбу и политические интриги. Увольнение Залужного станет серьезным шагом, однако отставка главкома ВСУ не поможет исправить ситуацию в стране, считает глава украинской столицы.