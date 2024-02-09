09 февраля 2024, 10:18
«Бахмутский мясник». Сырский окончательно добьет ВСУ
Экс-премьер Украины Азаров: Сырский не будет считаться с потерями в ВСУ
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, до этого командовавший сухопутными войсками, успел заслужить дурную репутацию среди украинских военных. Он запомнился неудачными попытками удержать Артемовск за счет недавно мобилизованных и провальными решениями в ходе контрнаступления. На новом посту Сырский готов выполнить любые приказы Запада, не считаясь при этом с потерями, рассказал в соцсетях экс-премьер Украины Николай Азаров.
«„Бахмутский мясник“ стал главнокомандующим ВСУ. Александр Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие из Киева и от западных „друзей“ киевского режима. <…> Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий», — заметил он.
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Азаров добавил, что для ВСУ Сырский — «крайне неудобная фигура», зато лидера страны Владимира Зеленского и руководителя офиса президента Андрея Ермака она полностью устраивает.
Александр Сырский сменил на посту Валерия Залужного. Зеленский уволил его, поскольку тот «перехватил доверие» народа, рассказал «360» политолог Сергей Станкевич.
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