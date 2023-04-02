Мир 02 апреля 2023, 21:24 Офис Зеленского заявил о непричастности к взрыву в кафе в Петербурге Подоляк заявил о непричастности Украины к взрыву в кафе, где погиб Татарский Официальный сайт президента Украины

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Украина не причастна к взрыву в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова привел «Коммерсант».

Мощный взрыв произошел в кафе на Университетской набережной. Жертвой взрыва стал известный военный корреспондент Владлен Татарский. Минздрав сообщил о 23 пострадавших, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

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Очевидец взрыва в комментарии «360» рассказал, что взрывное устройство могло находиться в статуэтке. Ее Татарскому вручила одна из посетительниц в качестве подарка. Правоохранители не подтверждали информацию.

Прокуратура назначила проверку по данным о взрыве в центре Петербурга. Правоохранители проверяют всех присутствующих в кафе на причастность к инциденту.