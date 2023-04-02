Эксклюзив 02 апреля 2023, 21:29 «Хотел получить автограф». Участник встречи раскрыл подробности последнего выступления Татарского Посетитель творческого вечера Татарского: встреча с военкором широко анонсировалась Телеканал «360»

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Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где военный корреспондент Владлен Татарский проводил творческий вечер, прогремел через час после начала мероприятия. Об этом «360» рассказал посетитель мероприятия Владислав.

Он пояснил, что Татарский рассказывал о своей работе и блоге. Потому к нему подошла девушка и подарила статуэтку, якобы из-за которой прогремел взрыв.

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«Я конкретно взрыв не видел. Находился в середине зала. Потом все выбежали. Конечно, были пострадавшие. Быстро приехала, скорая, быстро приехала полиция. Все оцепили», — рассказал Владислав.

Посетитель пояснил, что встречу с Татарским широко афишировали в Telegram, поэтому в кафе пришли в основном подписчики и поклонники военного корреспондента. Владислав пояснил, что сам был читателем творчества Татарского.

«Я уважаю его творчество, читаю его канал. Книги его читал. Хотел, чтобы получить автограф на книге», — добавил молодой человек.

По его мнению, инициатором ликвидации Татарского была украинская сторона, так как военный корреспондент был очень известным,

На творческий вечер Владлена Татарского согласились прийти не все. Как рассказала одна из приглашенных, она отказалась, так как в кафе не было металлоискателей, а внутри никого не проверяли.

В отличие от организаторов встречи «Стрит-бара», где при взрыве погиб военный корреспондент, петербургское отделение книжного клуба «Листва» проводило закрытые встречи Татарского с почитателями его творчества.

Как пояснила одна из представительниц клуба, все знали, что военкор получает угрозы. Сразу после «Листвы» Татарский отправился на свою последнюю встречу, где погиб в результате взрыва. По последним данным, ранения получили 25 человек, из которых 19 доставили в больницу.

Следователи завели уголовное дело об убийстве общеопасным способом после взрыва в кафе на Университетской набережной и гибели военного корреспондента Владлена Татарского.