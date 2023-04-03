Общество 03 апреля 2023, 02:27 Гибель военкора Татарского не останется безнаказанной — губернатор Ленобласти Глава Ленобласти Дрозденко: гибель Владлена Татарского не останется безнаказанной Телеканал «360»

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил уверенность в том, что преступление, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, не останется безнаказанным. Его слова привел Telegram-канал правительства региона.

«Не сомневаюсь, что это подлое преступление не останется безнаказанным», — сказал Дрозденко

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Губернатор принес соболезнования в связи с гибелью Татарского, а также пожелал выздоровления все пострадавшим при взрыве в кафе.

В воскресенье, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Жертвой происшествия стал военный журналист Владлен Татарский. Также 30 человек пострадали. В заведении проходил творческий вечер военкора. Следователи завели уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

По одной из версий взрывчатка находилась в статуэтке, которую одна из посетительниц принесла Татарскому в качестве подарка. «360» собрал заявления очевидцев и предварительные данные о гибели известного журналиста.

Знакомые, коллеги и почитатели труда Татарского назвали его смелым и ярким человеком, который жил и работал ради правды и справедливости. Бывшего ополченца запомнят настоящим патриотом своей страны, который подавал пример другим.