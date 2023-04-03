Общество 03 апреля 2023, 09:37 МВД объявило в розыск Дарью Трепову База МВД: Дарья Трепова объявлена в розыск РИА «Новости»

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Подозреваемую в гибели военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге Дарью Трепову объявили в розыск. Об этом стало известно из базы данных МВД.

«Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе.

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Ранее появились подробности о подозреваемой в деле о гибели Татарского. Трепова зашла в кафе, где проходила встреча с военкором, с коробкой в руках, в которой, предположительно, и находилось взрывное устройство. В феврале 2022 года девушку и ее мужа правоохранители задерживали за участие в антивоенных митингах.

Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. По предварительным данным, одна из посетительниц вручила журналисту статуэтку, в которую, предположительно, вмонтировали самодельное взрывное устройство.