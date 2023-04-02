Эксклюзив 02 апреля 2023, 20:54 «Знали, что Владлену поступают угрозы». Перед гибелью Татарский был на закрытой встрече Знакомая Татарского заявила, что военкору угрожали накануне гибели «ВКонтакте»

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Погибший 2 апреля при взрыве в кафе «Стрит-бар» в Санкт Петербурге Владлен Татарский прибыл туда после другого мероприятия — закрытой встречи с читателями в книжном клубе «Листва». Его организатор и знакомая военкора Дарья рассказала «360», что журналисту поступали угрозы, поэтому встречу проводили в закрытом формате.

«У нас встреча проходила днем. Она была закрытая ради безопасности. Мы знали, что Владлену поступают угрозы. <…> Затем Владлен уехал на другую встречу, открытую», — поделилась Дарья.

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Почему, зная об угрозах, встреча в «Стрит-баре» прошла по приглашениям, а не только «для своих», девушка не знает.

Дарья рассказала, что была хорошо знакома с погибшим и достаточно давно общалась с ним. Как личность Владлен был очень добрым и светлым человеком, но при этом очень мужественным.

«Владлен был отзывчивым, добрым, светлым человеком. Очень лучезарным, жизнерадостным, позитивным. В любой ситуации всех подбадривал, находил что-то положительное, утешал. Он был сильным. Не видела его никогда в какой-то панике, каким-то расстроенным, даже если какие-то неудачи происходили на фронте или он терял друзей. Он всегда был очень стойким и мужественным и подбадривал других», — поделилась собеседница «360».

Военные корреспондент Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской улице в Санкт-Петербурге. Также, по последним данным, пострадали более 20 человека, в том числе один ребенок. Им оказывают медицинскую помощь.