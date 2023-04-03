Происшествия 03 апреля 2023, 00:06 Пострадавшей при взрыве в кафе Петербурга девочке провели операцию Врачи не увидели угрозы жизни для пострадавшей при взрыве в кафе девочки Телеканал «360»

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Угрозы жизни для пострадавшей при взрыве в кафе Санкт-Петербурга девочки врачи не увидели. После проведения операции по удалению осколков ее состояние оценили, как средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению сообщил ТАСС.

«Состояние средней тяжести, угрозы жизни нет, проведена операция по удалению осколков», — заявили в ведомстве, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего ребенка.

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Министерство здравоохранения России сообщило, что количество пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга,увеличилось до 30. В ведомстве подчеркнули, что 24 человек доставили в городские больницы, остальные обратились за медицинской помощью самостоятельно.

В результате взрыва в кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Следователи завели уголовное дело об убийстве общеопасным способом. По подозрению в проносе взрывного устройства правоохранители задержали жительницу города 1997 года рождения.