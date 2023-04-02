Криминал 02 апреля 2023, 23:20 Заминированная статуэтка или слабые меры безопасности. Кто допустил смерть военкора Татарского? Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве бомбы: главные версии происшествия «ВКонтакте»

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Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве на своем творческом вечере в баре «Патриот» на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Организаторы встречи заверили, что приняли все меры безопасности, но их заявления опровергают участники мероприятия. По неподтвержденным данным, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую военному корреспонденту вручила посетительница. Пока это только одна из версий, которую рассматривает следствие. «360» собрал заявления очевидцев и предварительные данные о гибели известного журналиста.

Разрекламированная встреча

Владлен Татарский вел популярный Telegram-канал с более чем 500 тысячами подписчиков. Он освещал происходящие события в Донбассе и зоне проведения специальной военной операции. Также его знали по авторству ряда книг, вышедших после 2021 года.

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В бар «Патриот» Татарский поехал после выступления в петербургском отделении книжного клуба «Листва», где прошла закрытая встреча с читателями.

Как пояснила в беседе с «360» организатор мероприятия и знакомая военкора Дарья, меры предосторожности приняли, потому что знали об угрозах, которые получал Татарский. Попасть в «Листву» смогли только те, кого организаторы знали лично.

«Встреча проходила днем. Она была закрытая ради безопасности. Мы знали, что Владлену поступают угрозы. <…> Затем Владлен уехал на другую встречу, открытую», — рассказала девушка.

Творческие встречи в заведении на Университетской набережной проходили каждую субботу и воскресенье. На 2 апреля заявили мероприятие под названием «Есть такая профессия — военкор» с гостем Владленом Татарским. Вход сделали свободным, а также разослали приглашения.

Но прийти согласились не все. Одна из отказавшихся от участия во встрече пояснила, что ей известно: вход в заведение не был оборудован рамками, а внутри никого не проверяли.

Сами организаторы вечера, который закончился взрывом, признали, что принятых мер безопасности оказалось недостаточно. От других комментариев они отказались, так как сотрудничают со следствием.

Присутствовавший на последней встрече с Татарским Владислав рассказал, что о творческом вечере знали многие, так как его широко рекламировали в Telegram-каналах. По его словам, взрыв прогремел спустя час после начала выступления военкора.

Загадочная статуэтка

В Telegram-каналах и социальных сетях разошлась видеозапись с творческого вечера Владлена Татарского, снятая незадолго до взрыва. На ней неизвестная девушка вручила военкору статуэтку. По одной из версий, взрывное устройство находилось внутри фигуры.

«Когда она подарила этот бюст, отсела подальше от сцены. Когда же произошел взрыв, эта девушка убежала одной из первых», — рассказал один из участников встречи.

Другие очевидцы уточнили, что девушку зовут Анастасия и статуэтку она пронесла в зал не сразу.

Сначала ее попросили оставить подарок в коридоре в целях безопасности. Только после того, как Татарский начал общаться со зрителями, она вынесла свой презент к сцене. Взрыв прогремел не сразу.

Сначала статуэтку достали из упаковки и показали залу. Очевидцы особо подчеркнули, что у девушки в руках телефона не было. Она осталась в нижней части зала недалеко от сцены, где находился основной эпицентр взрыва.

Осведомленный источник РИА «Новости» заявил, что Владлен хорошо знал девушку по другим мероприятиям, когда она передавала ему открытки. Собеседник агентства добавил, что скульптуру внимательно осмотрели перед передачей.

Ряд СМИ заявили, что установили личность загадочной незнакомки, которая может стоять за взрывом. По их данным, настоящее имя девушки Мария Ярун. Родом она из Ивано-Франковска. После взрыва в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Взрыв статуэтки — это только одна из версий следствия, сообщил источник РБК в МВД. Собеседник пояснил, что пока известно, что детонация произошла на высоте 60 сантиметров от пола.

Источник добавил, что взрывное устройство могли привести в действие удаленно, а организаторами стали другие люди. Информация о дате и проведении мероприятия с участием Татарского была известна заранее.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что по подозрению в убийстве Владлена Татарского задержали жительницу Санкт-Петербурга. По словам собеседника агентсва, есть основания полгать, что она принесла коробку с бюстом, в который вмотировали взрывное устройство.

Официально пока известно, что в результате взрыва в кафе «Патриот» пострадали 25 человек, из которых 19 доставили в больницы Санкт-Петербурга. Об этом написал губернатор города Александр Беглов.

Следователи завели уголовное дело об убийстве особо опасным способом. Криминалисты продолжают работать для установления всех обстоятельств, деталей и личностей причастных к преступлению.

На место гибели Владлена Татарского люди несут цветы.