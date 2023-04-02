Происшествия 02 апреля 2023, 22:04 Подаренную Татарскому статуэтку осматривали перед вручением РИА «Новости»: подаренную военкору Татарскому статуэтку осматривали перед вручением «ВКонтакте»

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Военкор Владлен татарский был знаком с подарившей ему статуэтку девушкой, а саму скульптуру осматривали перед вручением. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Статуэтку осматривали перед передачей. Кроме того, сам Владлен данную девушку знал, и она уже не раз передавала ему открытки на мероприятиях», — рассказал собеседник издания.

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Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве, который произошел в кафе на Университетской набережной. Там проходила творческая встреча блогера. При взрыве пострадали более 20 человек, включая 14-летнего подростка. Предположительно, взрывное устройство находилось в коробке со статуэткой, которую принесла в дар Татарскому одна из участниц вечера.

Сама девушка сейчас находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Установить ее личность пока невозможно из-за отсутствия документов.

Ранее председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского. Она напомнила, что совсем недавно ему вручили премию «Мы рядом. Доброе дело».