Происшествия 02 апреля 2023, 23:04 Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве Татарского — СМИ «Интерфакс»: жительницу Санкт-Петербурга задержали по подозрению в убийстве Татарского Телеканал «360»

Читать 360tv в

Правоохранители задержали жительницу Санкт-Петербурга по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По подозрению в убийстве военкора задержана женщина, 1997 года рождения. По словам собеседника агентства, ее доставили к следователю.

Реклама

У следствия есть основания полагать, что задержанная принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, куда было вмонтировано взрывное устройство.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Мощный взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погиб известный военный корреспондент Владлен Татарский. С ранениями в больницы отправили более 20 пострадавших. В кафе проходил творческий вечер военкора.

По предварительным данным, взрывчатка могла быть заложена в статуэтке, которую подарили Татарскому. Следственный комитет России опубликовал кадры с места взрыва в кафе.