Эксклюзив 02 апреля 2023, 20:36 «Никого не проверяли». Стали известны подробности организации вечера Татарского в Петербурге Приглашенная в кафе, где погиб Татарский, заявила, что на входе никого не проверяли РИА «Новости»

Читать 360tv в

Одна из приглашенных на творческий вечер военкора Владлена Татарского рассказала в беседе с «360», что не смогла пойти, но ей известно, что на входе никого не обыскивали и не проверяли. Сейчас в кафе, где прогремел взрыв, работают следователи и криминалисты.

«Рамок не было с металлоискателем. Никто никого не проверял», — поделилась она.

Реклама

Творческий вечер проходил в кафе на Университетской набережной. По данным СК РФ, в результате взрыва в помещении пострадали 19 человек. Они получили различные травмы. Им оказывают помощь. Жертвой нападения стал военкор Владлен Татарский.

По факту случившегося возбудили дело об убийстве общеопасным способом. Причастных к преступлению ищут.

По не подтвержденным официально данным, взрывное устройство могло быть спрятано в статуэтку, которую передали Татарского. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.