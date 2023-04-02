Происшествия 02 апреля 2023, 21:38 Вручившую Татарскому статуэтку девушку госпитализировали «112»: вручившая Татарскому статуэтку девушка находится в больнице в Петербурге «ВКонтакте»

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Девушка, которая вручила военкору Владлену Татарскому статуэтку, находится в больнице в Санкт-Петербурге. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил Telegram-канал «112».

Личность дарительницы пока не установлена из-за отсутствия документов. Также неизвестно, могла ли она быть причастной к взрыву и является ли исполнителем или же ее могли использовать для убийства журналиста втемную.

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Взрыв в кафе, где проходила творческая встреча военкора Владлена Татарского, произошел 2 апреля в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, взрывчатка могла быть заложена в статуэтке, которую вручила военкору одна из участниц мероприятия.

Известно, что Татарский прибыл в «Стрит-бар» после другого мероприятия — закрытой встречи с читателями в книжном клубе «Листва». Его организатор и знакомая военкора Дарья рассказала, что журналисту поступали угрозы, поэтому встречу проводили в закрытом формате.

Ранее председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского. Она напомнила, что совсем недавно ему вручили премию «Мы рядом. Доброе дело».