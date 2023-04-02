Эксклюзив 02 апреля 2023, 22:21 «Вдруг взорвалось и дым». Участники встречи с Татарским рассказали, что предшествовало взрыву в кафе Участники творческого вечера Татарского рассказали, что предшествовало взрыву в кафе

Читать 360tv в

Военный корреспондент Владлен Татарский проводил творческий вечер в кафе Санкт-Петербурга, где в ходе мероприятия прогремел взрыв. Как рассказали «360» участники встречи, девушку, которая принесла статуэтку военкору, он не знал.

По словам одной из участниц встречи Алисы, мероприятие проходило хорошо, была дискуссия. Позже взяла слово девушка, которая представилась Настей. Она рассказала, что хотела подарить Татарскому скульптуру, но ставила ее у входа, так как ей не разрешили пронести ее в зал по соображениям безопасности. После этого сам Татарский разрешил ей принести статуэтку.

Реклама

Военкор не знал эту девушку, но, предположительно, до этого они могли встречаться.

«[Взрыв] был не сразу. Она передала скульптуру, ее достали из упаковки, показали всем. Владлен пошутил, все посмеялись, кто-то что-то из зала сказал, и потом вдруг взорвалось и дым», — вспомнила произошедшее Алиса.

Женщина предположила, что подарившая скульптуру девушка могла не знать, что там возможно была бомба.

Еще один посетитель мероприятия Владислав рассказал «360», что Татарский рассказывал о своей работе и блоге. После этого к нему подошла девушка и подарила статуэтку, якобы из-за которой прогремел взрыв.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе на Университетской улице в Санкт-Петербурге. При происшествии погиб военные корреспондент Владлен Татарский. По последним данным, при взрыве пострадали более 20 человек.