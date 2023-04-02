Происшествия 02 апреля 2023, 20:49 Беглов заявил о 25 пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге Беглов: при взрыве в кафе в Петербурге пострадали 25 человек, 19 — в больницах РИА «Новости»

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По последним данным, при взрыве в кафе на Университетской набережной пострадали 25 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его данным, в больницы доставили 19 раненых.

«В связи с произошедшим в кафе на Васильевском острове в настоящее время задействованы все экстренные и специальные службы города», — подчеркнул он.

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Беглов добавил, что власти работают в координации с правоохранительными органами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть», — добавил губернатор.

Жертвой взрыва стал известный военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, в кафе сработало взрывное устройство. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом.