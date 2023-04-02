02 апреля 2023, 20:31
Организатор встречи с военкором Татарским заявил, что принял меры безопасности
Организатор мероприятия заявил о мерах безопасности в клубе с погибшим военкором Татарским
Организатор мероприятия в петербургском клубе, где при взрыве погиб военкор Владлен Татарский, заявил что принял меры безопасности. Встречи в рамках дискуссионных вечеров в клубе «Патриот» проходили каждые субботу и воскресенье на Университетской набережной, дом 25, указали в Telegram-канале движения «Кибер Фронт Z».
На 2 апреля анонсировали вечер «Есть такая профессия — военкор» с Владленом Татарским, вход на мероприятие был свободным.
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В сообщении организаторов мероприятия сказано, что принимаемых мер безопасности оказалось недостаточно.
«Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского», — отметили в публикации.
На данный момент организаторы встречи сотрудничают с правоохранительными органами, но более ничего прокомментировать не могут.
Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел 2 апреля. Погиб один человек — военкор Владлен Татарский. Еще 16 человек пострадали. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в коробке со статуэткой — подарке, который преподнесла журналисту одна из посетительниц клуба.
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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