Происшествия 02 апреля 2023, 20:31 Организатор встречи с военкором Татарским заявил, что принял меры безопасности Организатор мероприятия заявил о мерах безопасности в клубе с погибшим военкором Татарским «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Организатор мероприятия в петербургском клубе, где при взрыве погиб военкор Владлен Татарский, заявил что принял меры безопасности. Встречи в рамках дискуссионных вечеров в клубе «Патриот» проходили каждые субботу и воскресенье на Университетской набережной, дом 25, указали в Telegram-канале движения «Кибер Фронт Z».

На 2 апреля анонсировали вечер «Есть такая профессия — военкор» с Владленом Татарским, вход на мероприятие был свободным.

Реклама

В сообщении организаторов мероприятия сказано, что принимаемых мер безопасности оказалось недостаточно.

«Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского», — отметили в публикации.

На данный момент организаторы встречи сотрудничают с правоохранительными органами, но более ничего прокомментировать не могут.

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел 2 апреля. Погиб один человек — военкор Владлен Татарский. Еще 16 человек пострадали. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в коробке со статуэткой — подарке, который преподнесла журналисту одна из посетительниц клуба.