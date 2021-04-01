Победитель «Голоса» обвинил Manizha в желании прогнуться перед Западом

Иеромонах Фотий присоединился к людям, которые считают песню «Russian Women» певицы Manizha не достойной Евровидения. Музыкант заявил, что она искажает образ русской женщины.

Победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий критично отнесся к песне «Russian Women». В беседе с РИА «Новости» он заявил, что Manizha пытается прогнуться под Запад. Но, по его мнению, у нее это не получится.

«Песню выбрали странно. Почему-то в этот раз Россия решила позаигрывать со всем миром, с Европой, и поиграть по их правилам. Но я думаю, что это не самый верный расчет, потому что Европа как не любила нас, так и не любит, и все равно мы никогда не станем защищать те новые ценности, которые сейчас защищает Европа. Поэтому вот этот прогиб, наверное, засчитан не будет, а нам просто будет стыдно за нашу страну», — сказал он агентству.

Ранее иеромонах Фотий заявил в беседе с Cosmopolitan, что хотел поехать на Евровидение от России с особенной целью. Однако церковь не одобрила.

Скандал с выбором песни и участника на Евровидении набирает обороты. Все больше политических и общественных деятелей выступают против певицы. Многие в песне увидели оскорбление русских женщин, другие экстремизм. Творчество девушки проверяет СК, прокуратура, депутаты требуют лишить ее флага. Однако это не влияет на популярность песни. Клип «Russian Womаn» стал вторым по числу просмотров среди всех участников Евровидения. На стороне певицы находятся многие звезды российского шоу-бизнеса. Пригожин считает жалобы на песню абсурдными.

Ранее Матвиенко поручила проверить процедуру голосования, на котором зрители выбрали участника Евровидения — 2021. В РПЦ также посчитали песню недостойной международного конкурса. Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе уверяет, что значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением.