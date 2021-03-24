Депутат Госдумы требует отобрать у Manizha российский флаг

Манижа Сангин не может выступать на Евровидении под российским флагом, считает депутат Госдумы РФ Елена Драпеко. Она раскритиковала выдвижение певицы на музыкальный конкурс.

Драпенко требует снять с исполнительницы «все государственные символы», она считает, что песня «Русская женщина» не понравилась зрителям и не смогла затронуть их чувства.

«Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом», — сказала Драпенко.

В беседе с порталом Sobesednik.ru депутат выразила крайнее удивление тому, что Manizha кому-то понравилась. Сам конкурс Драпенко считает дескредитировавшим себя, потому что он «политизированный и абсолютно ЛГБТированный».

По ее мнению, на него следовало послать группу Little Big.

Евровидение-2021 пройдет 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил об абсурдности жалоб в СК РФ на песню Манижи Сангин, выступающей под именем Manizha, по поводу ее песни «Русская женщина».