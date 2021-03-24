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    24 марта 2021, 04:37

    Депутат Госдумы требует отобрать у Manizha российский флаг

    Наталья Жуковская

    Манижа Сангин не может выступать на Евровидении под российским флагом, считает депутат Госдумы РФ Елена Драпеко. Она раскритиковала выдвижение певицы на музыкальный конкурс.

    Депутат Госдумы требует отобрать у Manizha российский флаг

    Драпенко требует снять с исполнительницы «все государственные символы», она считает, что песня «Русская женщина» не понравилась зрителям и не смогла затронуть их чувства.

    «Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом», — сказала Драпенко.

    В беседе с порталом Sobesednik.ru депутат выразила крайнее удивление тому, что Manizha кому-то понравилась. Сам конкурс Драпенко считает дескредитировавшим себя, потому что он «политизированный и абсолютно ЛГБТированный».

    По ее мнению, на него следовало послать группу Little Big.

    Евровидение-2021 пройдет 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.

    Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил об абсурдности жалоб в СК РФ на песню Манижи Сангин, выступающей под именем Manizha, по поводу ее песни «Русская женщина».