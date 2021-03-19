Клип Манижи на песню для Евровидения-2021 стал вторым по популярности среди участников

Клип на песню Манижи Russian Womаn стал вторым по числу просмотров среди всех участников Евровидения. С этой композицией певица представит Россию на песенном конкурсе.

На официальном хостинге он набрал более 4,5 миллиона просмотров, о чем свидетельствуют данные YouTube.

Видео выступления Манижи было опубликовано на официальном канале Евровидения 10 марта. По количеству просмотров интернет-клип на песню обогнал всех, кроме группы Hurricanе, которая выступит от Сербии с треком Loco Loco. Со дня опубликования его посмотрели более 4,7 миллиона раз, хотя видео Манижи вышло на пять дней позже.

Свыше миллиона просмотров набрал ролик на песню Sugar представительницы Молдавии Натальи Гордиенко. Ее продюсером выступил артист Филипп Киркоров.

Manizha — российская певица, получившая широкую известность после публикации коротких музыкальных роликов в своем Instagram. Manizha исполняет музыку в стиле R&B и использует в творчестве национальные мотивы.

Ранее певица решила не обращать внимания на жалобу, которую направили в ее отношении в Следственный комитет РФ.

Конкурс песни Евровидение в прошлом году отменили из-за пандемии. В этом он пройдет 18–22 мая в Роттердаме с участием 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет офлайн, однако составы делегаций, а также число журналистов уменьшат.