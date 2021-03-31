Победу Манижи на отборе Евровидения проверят по поручению Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недоумение в связи с выбором песни Manizha Russian Woman для Евровидения. Она поручила разобраться, как Первый канал проводил голосование.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это», — заявила Матвиенко. Ее процитировал ТАСС.

Она поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проводится голосование по выбору песни для этого международного конкурса.

Таким образом Матвиенко отреагировала на заявление сенатора Елены Афанасьевой. Она считает, регионы возмущены выбором этой песни. По ее мнению, там не поняли, что «за такой троллизм в отношении российских женщин». Афанасьева считает, что композиция не несет за собой никакого смысла.

Песню для Евровидения-2021 выбирали 8 марта в прямом эфире Первого канала. На поездку в Нидерланды также претендовали дуэт «2Маши» и группы Therr Maitz. Однако по итогам зрительского голосования выиграла Manizha. Ее клип за три недели посмотрели более 6 миллионов раз. Он считается одним из самых популярных на YouTube-канале Евровидения.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.