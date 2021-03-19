«Это уже перебор»: Пригожин заявил об абсурдности жалоб на песню Manizha

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил об абсурдности жалоб в СК РФ на песню Манижи Сангин, выступающей под именем Manizha, по поводу ее песни «Русская женщина», сообщила «Общественная служба новостей».

Следователи получили обращение общественников с просьбой проверить текст песни, с которой она будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Евровидение». Возмущенные граждане требуют возбудить уголовное дело в отношении певицы.

«Непростой вопрос: есть ли за что песню осуждать? Но мне кажется, что история с участием Следственного комитета по поводу песни — это уже перебор. То есть была песня, ее отобрали, представили на федеральном канале с участием государства», — отметил Пригожин.

По его словам, в случае, если начнутся разбирательства, государство будет судиться само с собой. Продюсер подчеркнул, что недовольство людей не должно касаться артистки.