Вечером 8 марта россияне выбирали артиста, который представит страну на Евровидении вместо отказавшейся группы Little Big. Победила в голосовании российско-таджикская певица Манижа Сангин с песней Russian Woman («Русская женщина» — перевод). Номер назвали слабым, а сама исполнительница, по мнению зрителей, может не попасть в общий настрой конкурса.

Манижа Сангин, известная как Manizha, представит Россию на Евровидении-2021 — такое решение приняли телезрители, голосовавшие за одного из трех номинантов отборочного этапа. Manizha набрала 39,7% и обошла дуэт «2Маши» и группу Therr Maitz.

Планировалось, что на конкурс отправится коллектив Little Big, выбранный еще в прошлом году. Но музыканты совместно с Первым каналом решили, что будет лучше отправить других участников, потому что Little Big будет объективно сложно «переплюнуть» собственный хит Uno. Исполнители беспокоились, что их новую песню будут сравнивать не с выступлениями других участников, а с их же прошлогодним феноменально успешным как в России, так и в мире номером.

Слабая «Русская женщина»

Песня, с которой Манижа победила на отборочном этапе, называется «Русская женщина» и, по объяснению самой певицы, говорит о том, что россиянки прошли «удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одними из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Они никогда не боялись противостоять стереотипам и брать ответственность на себя».

Однако многие музыкальные критики и фанаты конкурса номер не оценили. Интернет переполнили негативные комментарии в адрес исполнительницы и ее песни, на это обратил внимание и музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил в разговоре с «360», что под видео отбора очень много дизлайков — значительно больше, чем лайков, а некоторые комментаторы и вовсе просят заменить исполнительницу, «пока не поздно».

«Меня откровенно пугает, с какой скоростью на форумах и в социальных сетях раскручивается тема о целесообразности уроженки Таджикистана представлять Россию на Евровидении», — добавил Бабичев.

Какой результат нас ожидает, если мы в своей стране не поддерживаем собственного исполнителя? Какого результата тогда мы ожидаем от европейского слушателя и зрителя? Евгений Бабичев.

«Русская женщина» будет первой за долгое время песней, которую на Евровидении исполнят на русском языке, есть в композиции и вставки на английском. Однако Евгений Бабичев считает, что использование национального языка может сыграть против российской исполнительницы.

«Я не сторонник песен на русском языке на Евровидении: это лишает нас шанса донести свой месседж и смысл песни до европейского зрителя. Никто не побежит сразу переводить, что же имела в виду певица Manizha», — уверен он.

Шансы Manizha

Музыкальный критик, член Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Павел Рудченко отметил, что сама песня Russian Woman довольно слабая, а Manizha не показала в ней своих мощных вокальных данных.

«Мелодия совершенно не запоминается, а текст не цепляет. Скандинавские ритмы, встречающиеся в аранжировке, национальные восточные инструменты, присутствующие в мелодии, несомненно, придали определенный колорит, но песню не спасли», — объяснил он.

Однако российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев с этим не согласен. Он уверен, что телезрители выбрали самую харизматичную исполнительницу из всех представленных — с самыми интересными треком, имиджем и сценической подачей.

То, что от России приезжает девушка, непохожая на модель в том смысле, который в это слово вкладывают глянцевые журналы, девушка с такой яркой восточной внешностью, с таким полуистеричным отношением к музыке, — это всегда очень трогает людей. Они видят смешение культур, а именно смешение культур и есть Евровидение Илья Легостаев.

Евгений Бабичев отметил, что композиция звучит сыровато, как совмещенные демоверсии двух разных песен. Рудченко добавил, что обилие различных мотивов, смесь фольклорного звучания с «русской тематикой» только создали впечатление, «что в номер попытались намешать все, что только можно».

«Наверное, если бы у команды Manizha было больше времени, они могли бы внести правки, которые позволили бы песне звучать более цельно», — заключил Бабичев.

Тем не менее Илья Легостаев уверен, что оценивать на Евровидении будут не только саму песню, но и целый ряд параметров: концертный номер, место в программе, как исполнительница будет держаться на сцене, как она выступит и, конечно, сам трек.

«В композиции есть разные культуры — и хип-хоп, и фолк, и яркая подача, и нестандартный вокал… Мне кажется, что все это соберется вместе и вкупе с хорошим выступлением и интересно поставленным номером может принести достаточное количество баллов», — заключил критик.

Легостаев отметил, что пока массовый российский зритель еще мало знаком с Manizha, она имеет очень хороший шанс стать «новым мейнстримом». Тем более что молодая исполнительница уже имеет богатый сценический опыт, она пробовала разные жанры, участвовала в коллаборациях с известными артистами и до сих пор не имеет контрактов с лейблами. По мнению Евгения Бабичева, это значит, что на певицу нет давления — она пишет и поет то, что хочет, и делает это искренне.