Выбранная для Евровидения песня Манижи «Русская женщина» вызвала возмущение общественности. Такая композиция недостойна международного конкурса, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением. Мне приходилось слышать о негативной реакции как среди православной общественности, а именно ее женской части, так и о том, что многие российские женщины в целом возмущены этим произведением», — привело слова Кипшидзе РИА «Новости».

Представитель РПЦ добавил, что у россиянок не должны вызывать негативные эмоции любые произведения женской тематики, связанные с Россией. Он подчеркнул, что в Конституции закрепляется защита традиционных ценностей. Одной из таких ценностей является материнство, подразумевающее безусловное уважение к женщине.

«Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе Евровидение», — заключил Кипшидзе.

Ранее о песне «Русская женщина» высказалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она выразила недоумение в связи с выбором композиции и попросила Первый канал предоставить данные о голосовании.