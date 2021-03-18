Оскорбление русских женщин разглядели в выступлении Манижи. У лингвиста иное мнение
На конкурсную песню Манижи Сангин (Manizha) пожаловались в Следственный комитет (СК). Авторы письма уверены, что певица своим творением пытается оскорбить достоинство русских женщин. Но лингвист так не считает.
Жалоба на творчество
Общественники обратились в Следственный комитет с просьбой проверить текст песни Russian Woman («Русская женщина») певицы Manizha. Авторы заявления считают, что в песне есть «противоправные высказывания», сообщила РИА «Новости» официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ранее на песню Manizha пожаловалась редакция «Ветеранских вестей». На сайте появилась длинная статья о том, почему сценический номер Manizha для Евровидения грубо оскорбляет человеческое достоинство русских женщин.
В редакции создали специальную комиссию, которая состояла из доктора юридических наук Игоря Понкина и члена-корреспондента Российской академии образования Виктора Слободчикова. В своем материале авторы подчеркнули, что исполнительница — уроженка таджикского народа, что ведет к «прямому разжиганию межнационального конфликта».
Кроме того, сценический номер «издевательский, оскорбительный, высмеивающий собирательный образ русской женщины». И вообще, появление этой песни, по мнению авторов, направлено на создание унизительного образа русской женщины и появление русофобии.
«Сценический номер акцентирует зрительское внимание на культурно-эстетической сниженности создаваемого образа русской женщины через одежду, лексику, мимику и движения», — говорится в материале.
При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что нарушений закона в сценическом образе Manizha и ее песне «Русская женщина» не нашли.
Не та песня
Один из членов комиссии «Ветеранских вестей», член-корреспондент Российской академии образования Виктор Слободчиков, по просьбе «360» выделил основные претензии авторов. По его мнению, в этой песне от России «безобразные стихи», которые даже стихами трудно назвать. По мнению Слободчикова, это «полурэповский формат дурного толка». А еще песня «безобразна по стихосложению».
Само оскорбительное словосочетание Russian Woman. Было бы написано грамотно, это одно. А это русская транскрипция. А она воспринимается не как произношение, а как кличка
Слободчиков имел в виду костюм Маnizhа во время выступления. На ней красный комбинезон с надписью: «Рашн WУМАН». Слободчикова возмутило, что эти слова так исковерканы.
Также Слободчикова возмутила музыка, которая «даже не в современной российской традиции». Композиция Manizha, по мнению автора жалобы, не вписывается в представления о поп-музыке. Слободчиков обратил внимание, что песня для Евровидения должна быть от России, а не от одной певицы.
Также Слободчикову не понравился, помимо самой песни, танец Manizha. Он отметил, что ее «фигура к русской женщине имеет мало отношения».
Там голосовать будут за страну. И страны будут голосовать. Если бы это был просто междусобойчик без национальности, гражданственности — пусть соревнуются сколько угодно. <…> С эстетической точки зрения это не песня. Это такое телодвижение со звуковым и речевым сопровождением. Там смысла нет
На вопрос «360», какой должен быть образ страны на Евровидении, Слободчиков ответил: «Много образов. Ну уж точно не этот».
Ничего оскорбительного
Российский лингвист, профессор Высшей школы экономики и РГГУ Максим Кронгауз в беседе с «360» сказал, что у авторов жалобы в Следственный комитет неправильно сформулирована жалоба. В тексте они просто заявили, что песня «Русская женщина» оскорбительная и унизительная. Но это не аргументы, которые нужно рассматривать.
Я просто не понимаю, как можно оскорбить русскую женщину по признаку национальности. Здесь нужны слова, образы. Без этого разговор бессмысленный. Перед моими глазами текст, я не вижу ничего оскорбительного
Кронгауз, как лингвист, не увидел в тексте песни фраз, которые можно счесть оскорбительными. В его представлении композиция не является унизительной по отношению к русским женщинам.
Специально искать какие-то неоднозначные моменты в песне Кронгауз не стал, отметив, что это неблагодарная задача, а помогать авторам жалобы он не хочет.
По мнению собеседника «360», Маnizhа говорит о доле русской женщины и обсуждает какие-то стереотипы, связанные с русской женщиной. Она создает образ русской женщины в социальном контексте. Конечно, этот контекст не всегда приятен, но мы знаем, что судьба русской женщины не всегда легка. По мнению Кронгауза, это особый взгляд на русскую женщину и относиться нему надо как к творчеству конкретной певицы.
Манижа Сангин ранее столкнулась с травлей из-за отбора на Евровидение. В том числе пользователям почему-то не нравилось, что она родом из Таджикистана. Дескать, Manizha недостаточно русская, а ее песня оскорбительная.
В любом случае певица проигнорирована поданную против себя жалобу в Следственный комитет.