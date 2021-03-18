Оскорбление русских женщин разглядели в выступлении Манижи. У лингвиста иное мнение

На конкурсную песню Манижи Сангин (Manizha) пожаловались в Следственный комитет (СК). Авторы письма уверены, что певица своим творением пытается оскорбить достоинство русских женщин. Но лингвист так не считает.

Жалоба на творчество

Общественники обратились в Следственный комитет с просьбой проверить текст песни Russian Woman («Русская женщина») певицы Manizha. Авторы заявления считают, что в песне есть «противоправные высказывания», сообщила РИА «Новости» официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее на песню Manizha пожаловалась редакция «Ветеранских вестей». На сайте появилась длинная статья о том, почему сценический номер Manizha для Евровидения грубо оскорбляет человеческое достоинство русских женщин.

В редакции создали специальную комиссию, которая состояла из доктора юридических наук Игоря Понкина и члена-корреспондента Российской академии образования Виктора Слободчикова. В своем материале авторы подчеркнули, что исполнительница — уроженка таджикского народа, что ведет к «прямому разжиганию межнационального конфликта».

Кроме того, сценический номер «издевательский, оскорбительный, высмеивающий собирательный образ русской женщины». И вообще, появление этой песни, по мнению авторов, направлено на создание унизительного образа русской женщины и появление русофобии.

«Сценический номер акцентирует зрительское внимание на культурно-эстетической сниженности создаваемого образа русской женщины через одежду, лексику, мимику и движения», — говорится в материале.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что нарушений закона в сценическом образе Manizha и ее песне «Русская женщина» не нашли.

Не та песня

Один из членов комиссии «Ветеранских вестей», член-корреспондент Российской академии образования Виктор Слободчиков, по просьбе «360» выделил основные претензии авторов. По его мнению, в этой песне от России «безобразные стихи», которые даже стихами трудно назвать. По мнению Слободчикова, это «полурэповский формат дурного толка». А еще песня «безобразна по стихосложению».

Само оскорбительное словосочетание Russian Woman. Было бы написано грамотно, это одно. А это русская транскрипция. А она воспринимается не как произношение, а как кличка Виктор Слободчиков.

Слободчиков имел в виду костюм Маnizhа во время выступления. На ней красный комбинезон с надписью: «Рашн WУМАН». Слободчикова возмутило, что эти слова так исковерканы.

Источник фото: YouTube/Eurovision Song Contest/запись выступления Manizha

Также Слободчикова возмутила музыка, которая «даже не в современной российской традиции». Композиция Manizha, по мнению автора жалобы, не вписывается в представления о поп-музыке. Слободчиков обратил внимание, что песня для Евровидения должна быть от России, а не от одной певицы.

Также Слободчикову не понравился, помимо самой песни, танец Manizha. Он отметил, что ее «фигура к русской женщине имеет мало отношения».

Там голосовать будут за страну. И страны будут голосовать. Если бы это был просто междусобойчик без национальности, гражданственности — пусть соревнуются сколько угодно. <…> С эстетической точки зрения это не песня. Это такое телодвижение со звуковым и речевым сопровождением. Там смысла нет Виктор Слободчиков.

На вопрос «360», какой должен быть образ страны на Евровидении, Слободчиков ответил: «Много образов. Ну уж точно не этот».

Ничего оскорбительного

Российский лингвист, профессор Высшей школы экономики и РГГУ Максим Кронгауз в беседе с «360» сказал, что у авторов жалобы в Следственный комитет неправильно сформулирована жалоба. В тексте они просто заявили, что песня «Русская женщина» оскорбительная и унизительная. Но это не аргументы, которые нужно рассматривать.

Я просто не понимаю, как можно оскорбить русскую женщину по признаку национальности. Здесь нужны слова, образы. Без этого разговор бессмысленный. Перед моими глазами текст, я не вижу ничего оскорбительного Максим Кронгауз.

Кронгауз, как лингвист, не увидел в тексте песни фраз, которые можно счесть оскорбительными. В его представлении композиция не является унизительной по отношению к русским женщинам.

Специально искать какие-то неоднозначные моменты в песне Кронгауз не стал, отметив, что это неблагодарная задача, а помогать авторам жалобы он не хочет.

По мнению собеседника «360», Маnizhа говорит о доле русской женщины и обсуждает какие-то стереотипы, связанные с русской женщиной. Она создает образ русской женщины в социальном контексте. Конечно, этот контекст не всегда приятен, но мы знаем, что судьба русской женщины не всегда легка. По мнению Кронгауза, это особый взгляд на русскую женщину и относиться нему надо как к творчеству конкретной певицы.

Манижа Сангин ранее столкнулась с травлей из-за отбора на Евровидение. В том числе пользователям почему-то не нравилось, что она родом из Таджикистана. Дескать, Manizha недостаточно русская, а ее песня оскорбительная.

В любом случае певица проигнорирована поданную против себя жалобу в Следственный комитет.