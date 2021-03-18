Manizha проигнорировала жалобу на нее в СКР

Певица Manizha решила не обращать внимание на жалобу, которую направили в ее отношении в Следственный комитет РФ. Об этом рассказала ее представитель Майя, сообщило РИА ФАН.

Вместого этого артистка продолжит готовиться к песенному конкурсу.

«Мы не можем понять, что там такого нашли, поэтому даже не знаем, что комментировать. Мы не будем обращать на это внимание и продолжаем готовиться к конкурсу», — заявила представительница исполнительницы.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин получил жалобу от редакции издания «Ветеранские вести». Текст песни Манижи Сангин Russian Woman посчитали оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в стране. Ведомство пообещало изучить композицию на наличие противоправных высказываний.

Manizha на своем YouTube-канале опубликовала ролик «расследования» под названием «Может ли это… представлять Россию на Евровидении?». В подписи к ролику говорится, что только 17 марта первые 1,5 миллиона ботов в комментариях получат специальный приз.

Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. На официальном канале конкурса в YouTube клип на песню «Русская женщина» посмотрели почти четыре миллиона раз и поставили ему 8,6 тысячи лайков.