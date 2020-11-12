Иеромонах Фотий пять лет назад победил в «Голосе». После этого он ушел от Лепса и назвал поп-музыку дрянью

Пять лет назад священник Пафнутьево-Боровского монастыря, иеромонах Фотий победил на шоу «Голос». Сегодня ему исполняется 35 лет — он ушел от Лепса, дает концерты по всей стране и считает современную музыку дрянью. И тем не менее в РПЦ уверены, что он заинтересовывает молодежь православием.

Из хора в «Голос»

Иеромонах Фотий, в миру Виталий Мочалов, пришел в религию в возрасте 20 лет. Он родился и вырос в нерелигиозной семье, учился музыке и готовился к карьере исполнителя и композитора. После первого курса музыкального училища Мочалов вместе со своей семьей эмигрировал в Германию, где увлекся органной музыкой, стал участвовать в концертах, а также католических и протестантских службах.

В 2005 году он вернулся в Россию с твердым решением посвятить себя служению Богу. Его приняли послушником в Пафнутьево-Боровский монастырь, через пять лет постригли в иноки. Еще спустя год он был рукоположен в сан иеродиакона, а в 2013 году — в сан иеромонаха. Имя Фотий он получил в честь мученика Фотия Никомидийского в 2012 году. Сейчас исполнитель является регентом Пафнутьево-Боровского монастыря.

В монастыре Фотий открыл для себя профессиональное пение, занимался им с наставником. Еще в 2013 году иеромонах подал заявку на второй сезон шоу «Голос», но в проект не попал — решил сначала получить разрешение от своих духовных наставников и митрополита Калужского и Боровского.

В 2015 году монах снова подал заявку на конкурс и письмо митрополиту уже написал сам Первый канал. После этого священник дал добро на участие Фотия в «Голосе». На слепых прослушиваниях Фотий исполнял арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», попал в команду Григория Лепса и в итоге стал победителем сезона.

После победы и получения всероссийской известности иеромонах Фотий начал давать концерты и ездить с гастролями по стране.

Музыка для души

К своему 35-летию отец Фотий рассказал РИА «Новости» о том, как изменилась его жизнь после победы на одном из главных музыкальных шоу страны. Сейчас он уверен, что смог переосмыслить свою победу: она не только дала ему музыкальное развитие, но и не помешала выбранному пути монаха. Он уверен, что его пения и репертуара, который он для себя выбирает, многим россиянам не хватало, так как современная музыка не дает истинной пищи для души.

«Концерты развлекательные отвлекают человека от самого себя и своих житейских проблем, в то время как на моих концертах зритель не убегает от себя, а совсем наоборот — становится еще ближе к своему сердцу и голосу совести», — уверен иеромонах.

Именно поэтому, считает иеромонах, на его концерты чаще приходят люди зрелого возраста, которые «глубже понимают жизнь» и «понимают серьезную музыку».

«Они воспитывали свой музыкальный вкус в течение долгих лет и знают толк в настоящем искусстве. Но и молодежь вместе со своими сродниками тоже подтягивается и открывает для себя новую интеллектуальную пищу», — сказал монах.

В целом душеполезной музыкой Фотий считает классику, духовные произведения, романсы и баллады, в которых есть глубокий смысл и нравственное наполнение.

«Это музыка, которая может изменить настроение, которая облагораживает слушателя, дает ему почву для размышлений об устройстве бытия, о собственной значимости в этой жизни и даже о Боге», — уверен он.

Современная музыка, по мнению священнослужителя, «на 90% — сплошная дрянь, не говоря уже о популярной музыке, что льется из каждого окна».

Со своим бывшим наставником из шоу «Голос» Григорием Лепсом иеромонах больше не общается. Он рассказал о том, что Лепс, вероятно, не захотел иметь дело с трудностями, ведь все свои действия Фотий согласовывает с церковью.

Искушение в музыке

Отец Фотий также рассказал о том, что в музыке есть большое искушение — «присвоить Божий дар себе».

«Понятно, что он нам дан безвозмездно. Но полностью полагаться в реализации таланта только на себя — это грех. Отсюда возникает звездная болезнь, высокомерие и тщеславие», — уверен он.

Самого иеромонаха после победы в шоу «Голос» обвиняли в том, что он сбился с пути, получив всенародную известность. Про него даже говорят, что он выступает якобы из-за скуки в монастыре.

Патриарх Кирилл же уверен, что деятельность Фотия — своего рода миссионерство и многие молодые люди стали интересоваться православием после его появления в «Голосе». Деньги, которые священник собирает на концертах, идут на помощь храмам и церквям.