Важное 18 марта 2024, 11:14 Итоги выборов в России официально подведут 21 марта Памфилова: итоги выборов подведут на заседании ЦИК 21 марта РИА «Новости»

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Официальные итоги выборов президента в России подведут 21 марта. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Заседание Центризбиркома намечено на 11:00. На данный момент в государственную систему «ГАС Выборы» уже вывели 99,74% протоколов.

В Московской области действующий российский лидер Владимир Путин победил с 86,50% голосов, в Москве он набрал 85,13%, в Санкт-Петербурге по итогам обработки 99,29% протоколов — 81,65%.

Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей на президентские выборы — в России она достигла 77,44%. По данным RT, по итогам обработки 99,70% бюллетеней Путин лидировал с 87,31% голосов.

Владимира Путина уже поздравили с победой лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро, власти Кубы, представитель МИД КНР Линь Цзянь, папа римский. Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик подчеркнул, что сербский народ рад итогам голосования. Они показали, что Путин пользуется огромным доверием российского народа, заметил Додик.