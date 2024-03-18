Важное 18 марта 2024, 11:18 Явка избирателей на выборах президента России оказалась рекордной — Памфилова ЦИК: явка на президентских выборах составила 77,44% РИА «Новости»

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Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составила 77,44%. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова во время брифинга, это рекордный результат.

«Для России это высокая явка», — сказала она.

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Всего проголосовали 87 113 127 избирателей. Более двух миллионов человек сделали свой выбор досрочно.

Итоги выборов в России официально подведут 21 марта. Сейчас в систему «ГАС Выборы» уже вывели 99,74% протоколов.

Ранее «Известия» сообщали, что за границей голосование состоялось на 288 участках в 144 странах. Явка составила 372 тысяч человек.