Выборы 18 марта 2024, 09:56 Путин набрал 86,50% голосов после обработки всех бюллетеней в Подмосковье ЦИК: Путин набрал на выборах в Подмосковье 86,50% голосов РИА «Новости»

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Владимир Путин победил на выборах президента России в Подмосковье с 86,50% голосов по итогам подсчета 100% протоколов. Данные результатов голосования опубликовали в информцентре ЦИК.

Голосование по всей России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов в Московской области стало известно, что за Путина голоса отдала большая часть избирателей — 86,50%.

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Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов набрал 5,09% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков — 4,21%, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,04%.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на выборах. Обращения к главе государства также направили власти Кубы, Венесуэлы и папа римский.

Однако в Польше назвали президентские выборы в России незаконными из-за проведенного в Донбассе голосования. Великобритания вообще обвинила российского лидера в том, что он якобы украл выборы.