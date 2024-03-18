Общество 18 марта 2024, 10:52 Китай поздравил Путина с победой на президентских выборах МИД Китая поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России РИА «Новости»

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Китай поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, передал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он отметил, что отношения двух стран продолжат развиваться, написало РИА «Новости».

«Мы убеждены, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина российско-китайские отношения продолжат развиваться», — сказал дипломат.

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Путин лидировал на выборах президента России с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов, сообщал RT. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,30% голосов, сообщили «Известия». На третьем — член партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,84%, на четвертом — глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,21%.

Выборы в России стали одной из главных тем в иностранных СМИ. Некоторые издания писали, что Путин обеспечил себе новый президентский срок, связанный «с разрешением украинского конфликта».

Ранее Путина уже поздравили с переизбранием власти Кубы, Венесуэлы и Северной Кореи, а также папа римский. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина.