Выборы 18 марта 2024, 10:43 Путин набрал 81,65% голосов в Петербурге РИА «Новости»

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Владимир Путин лидировал на президентских выборах в Санкт-Петербурге по итогам обработки 99,29% голосов. Об этом в Telegram-канале написал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Действующий российский лидер набрал 81,65%.

За Владислава Даванкова проголосовали 7,01%, за Леонида Слуцкого — 5,13%, за Николая Харитонова — 3,49%. Участие в выборах приняли 74,40% избирателей.

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В Московской области по итогам обработки всех бюллетеней Владимир Путин набрал 86,50% голосов, в Москве — 85,13%.

С победой на выборах Путина уже поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро, власти Кубы, а также папа римский. Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик отметил, что сербский народ рад таким результатам голосования.

Поздравления не стали отправлять Соединенные Штаты и Германия, а Польша заявила, что выборы в России якобы не были законными.